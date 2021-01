Roma, migliorano le condizioni di De Sanctis. È cosciente e nei prossimi giorni sarà dimesso

Migliorano le condizioni di salute di Morgan De Sanctis, dirigente della Roma, coinvolto nella serata di martedì in un brutto incidente stradale mentre tornava a casa da Trigoria. Sarà, come da prassi, in terapia intensiva fino domattina. Poi verrà spostato in reparto. E' comunque cosciente e già in mattinata ha fatto qualche call anche di lavoro. Nei prossimi giorni sarà dimesso per tornare poi a Trigoria.