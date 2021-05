Roma, Pellegrini in congedo parentale: è nato poco fa il piccolo Thomas

Una piccola curiosità in merito all'assenza di Lorenzo Pellegrini dalla partita di questa sera della Roma in casa della Sampdoria. Il centrocampista giallorosso, infatti, non ha accusato alcun problema, bensì è assente con il permesso della società a causa della bella notizia della nascita del suo secondo figlio. Fiocco azzurro per lui, è venuto poco fa alla luce il piccolo Thomas.