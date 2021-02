Roma, relazione finanziaria semestrale: i dati sulla risoluzione del contratto con Nike

vedi letture

Attraverso il sito ufficiale la Roma ha pubblicato la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre. All’interno del documento il club capitolino ha fatto il punto sulla risoluzione del contratto di sponsorizzazione con Nike:

In data 16 luglio 2020 è stato consensualmente risolto il contratto di sponsorizzazione tecnica con Nike European Operations Netherlands B.V. sottoscritto il 12 marzo 2013, con data di scadenza prevista per il 31 maggio 2024. Il contratto aveva ad oggetto la realizzazione e la fornitura di tutti i prodotti da gara e da allenamento, dalla Prima Squadra fino alle giovanili, come anche quelli per il tempo libero per giocatori e tifosi, con una remunerazione base in favore del Club pari a 4 milioni più bonus al raggiungimento di determinati risultati sportivi (tra cui, la vittoria della UEFA Champions League, UEFA Europa League, campionato Serie A ovvero Coppa Italia), e royalties in favore del Club calcolate sulla base del venduto di ogni anno di contratto. La risoluzione anticipata dell’accordo ha effetto retroattivo tra le parti a partire dal 1 giugno 2020. In pari data, è stato stipulato con Nike un accordo valido per la stagione sportiva 2020/2021 in base al quale Nike continuerà a fornire in esclusiva tutto il materiale tecnico, da gara, da allenamento e casual della Prima Squadra, delle squadre giovanili e delle squadre femminili.