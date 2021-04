Roma, seduta in vista dello United: Pedro, Mirante e Calafiori hanno lavorato a parte

Allenamento a Trigoria per la Roma di Paulo Fonseca a due giorni dalla gara contro il Manchester United. Pedro, Mirante e Calafiori hanno continuato a lavorare in modo personalizzato, mentre tutti gli altri si sono allenati in gruppo. Per Nicolò Zaniolo solito lavoro diviso tra Primavera e lavoro individuale.