Samp in campo dopo il 2-2 con lo Spezia: Colley e Adrien Silva hanno svolto lavoro individuale

Ripresa sotto il sole al “Mugnaini” di Bogliasco, dove la Sampdoria è tornata ad allenarsi in due gruppi. Claudio Ranieri ha così diviso la squadra: rigenerante in palestra per chi ha accumulato più minuti con lo Spezia, seduta completa (esercitazione tecnica, partite a pressione e lavoro atletico) sul campo 2 per tutti gli altri disponibili. Individuali in palestra per Omar Colley e Adrien Silva. Domani, conclude la nota ufficiale del club, altro appuntamento mattutino.