Sampdoria, nessuna nuova positività dall'ultimo giro di tamponi. Il report dell'allenamento

vedi letture

La Sampdoria continua la fase di avvicinamento alla trasferta di Bologna. Dopo aver appreso che non sono emerse nuove positività dagli ultimi tamponi - riporta la nota ufficiale del club - questa mattina Claudio Ranieri e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata su esercitazione tecnica e partite tattiche a tema. Programma individuale per lo squalificato Omar Colley, Manolo Gabbiadini invece ha svolto un allenamento specifico in via precauzionale. Prosegue infine il proprio percorso di recupero Ernesto Torregrossa. Domani, venerdì, nuovo appuntamento mattutino a Bogliasco.