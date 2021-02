Sassuolo, recupero a rilento per Boga: dovrebbe saltare anche il Torino

vedi letture

Dopo aver saltato le partite contro Crotone e Bologna, Jeremie Boga potrebbe essere costretto a saltare anche la sfida contro il Torino. Il fastidio al flessore che lo sta costringendo ad allenarsi a parte non sta migliorando rapidamente e le sensazioni in casa neroverde è che, ancora per una volta, il francese dovrebbe vedere la partita da casa e non insieme ai compagni. Tra Covid e infortuni, l'attaccante ha già saltato 6 partite in stagione. A riportarlo è Sassuolonews.net.