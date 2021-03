Setti: "Se Ronaldo dovesse lasciare l'Italia Agnelli comprerà un altro big"

vedi letture

Il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato anche della Juventus e dell'eliminazione dalla Champions League: "Mi dispiace perché faccio il tifo per le squadre italiane e la Juve è sempre la nostra rappresentante numero uno. Ronaldo via dalla Serie A? Mi auguro che resti in Italia, in caso contrario Agnelli lo sostituirà con un altro big. Mbappé o Haaland sarebbero il massimo, quando vedo Agnelli glielo dico (ride)".