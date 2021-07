Sneijder consiglia l'Olanda: "Punta su uno straniero, io vedrei bene Antonio Conte"

L'Olanda è alla ricerca di un nuovo ct dopo l'addio di Frank De Boer. Secondo l'ex nerazzurro Wesley Sneijder, la KNVB non dovrebbe puntare ancora su un allenatore autoctono, bensì guardare all'estero: "Di allenatori adatti olandesi ne vedo pochi, non ho idea di chi potrebbe guidare la Nazionale. Io forse punterei su uno straniero, se devo puntare al miglior tecnico in circolazione io dico Antonio Conte. Un big come lui non puoi non volerlo", le parole riportate dai media olandesi.