Sneijder: "La mia ambizione è allenare e voglio subito una prima squadra"

vedi letture

Wesley Sneijder, ex di Ajax, Real Madrid e ovviamente Inter, ha parlato del proprio futuro nel corso della trasmissione NOS Studio Europa: "Dopo due anni dall'addio al calcio ho deciso che sono pronto. Ho provato a fare altre cose ma alla fine voglio diventare allenatore. La mia ambizione è questa ora. Mi prenderò un po' di tempo per il progetto giusto, ma voglio iniziare subito da primo allenatore senza passare dalle giovanili. Non voglio fare nemmeno l'assistente. Voglio essere subito un capo allenatore in prima squadra, mi piacciono le responsabilità. Ho imparato da tutti i tecnici che ho incontrato. Mourinho? Posso sempre bussare alla sua porta per imparare qualcosa".