Inter, messaggi al mercato da Bisseck? "Dicano quello che vogliono"

“Che dicano quello che vogliono dire”. Così, con una stories sul proprio profilo Instagram, il difensore tedesco dell’Inter, Yann Bisseck. Il classe 2000, che sta lavorando a parte per recuperare dopo l’infortunio che lo ha portato a salutare anzitempo il Mondiale per club e oggi non ha preso parte all’amichevole vinta 7-2 con l’Inter U23, ha mandato un messaggio che potrebbe essere riferito al mercato.

Nei giorni scorsi, infatti, diverse indiscrezioni hanno riferito di un’offerta del Crystal Palace da circa 32 milioni di euro. La valutazione dell’Inter è leggermente superiore - attorno ai 40 milioni - ma la destinazione inglese non convince soprattutto Bisseck, che ha tutta l’intenzione di giocarsi ancora le sue carte in nerazzurro, anche nel nuovo ciclo guidato da Cristian Chivu.

Approdato all’Inter nel 2023 dall’Aahrus per circa 9 milioni di euro, Bisseck rappresenterebbe una ghiotta plusvalenza per la dirigenza nerazzurra, che a quel punto si fionderebbe su Koni De Winter, belga del Genoa identificato come il primo obiettivo se partirà uno fra lo stesso Bisseck o Pavard (Leoni piace ancora di più, ma costa tanto e giocherebbe al centro della difesa). Dopo una stagione in cui è stato protagonista di alcuni errori, ma per esempio anche titolare in entrambe le semifinali di Champions League con il Barcellona, il giocatore tedesco aprirebbe però le porte a un trasferimento in Premier League solo per club più competitivi.