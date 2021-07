Supercopa Maradona: la proposta del quotidiano Olé per un'amichevole tra Italia e Argentina

Cosa può legare la Copa America vinta dall'Argentina ed Euro2020 vinto dall'Italia? Diego Armando Maradona.

Perché dopo i successi dei due paesi che hanno segnato la vita dell'ex attaccante, scomparso prematuramente lo scorso 25 novembre, il quotidiano argentino Olé ha proposto di far nascere la "Supercopa Maradona", un'alternativa alla Confederations Cup, chiusa nel 2017, per far affrontare le due Nazionali.

"L'idea di un'amichevole è emersa nelle ultime ore grazie al buon rapporto tra i vertici di Conmebol e Uefa", scrive il giornale.

Ma, qualora ci fosse l'ok, andrebbe scelto lo stadio in cui giocarla e la data, considerando che le due Nazionali saranno poi impegnate ai Mondiali di Qatar 2022.