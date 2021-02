Teo Teocoli: "Il Milan può vincere lo scudetto, i tifosi dell'Inter avranno un brutto risveglio"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Teo Teocoli, noto comico e attore nonché tifosissimo del Milan. "Ibrahimovic ha segnato a tutti, anche al Milan, è democratico. Fare un gol al Crotone sarà come bere un bicchierino di rosolio. Scontro con Lukaku? È anomalo. I campioni non fanno così. Ibra non è razzista, ha fatto il suo show per dimostrare che è il più forte, per provocare l’avversario, mi ha meravigliato di più la reazione di Lukaku".

Si parla anche del mercato di gennaio:

"Mandzukic ha un suo perché. I grandi vecchi, se si allenano bene, possono giocare ad alti livelli. E il croato, sempre agguerrito, con gli occhi sbarrati, è un buon innesto. Tomori lo voglio vedere qualche altra volta. Non mi dispiace Meitè".

Scudetto?

" Il Milan può vincerlo. Ora abbiamo un buon calendario: se battiamo le piccole possiamo permetterci un passo falso con qualche grande".

Come vede i cugini interisti in testa alla classifica?

"Hanno dormito per due notti tra due guanciali come angioletti, ma oggi avranno un brutto risveglio. Siamo in corsia di controsorpasso… Però è bello sentire parlare delle squadre milanesi come una volta, il duello tiene vivo il campionato. Come da ragazzi, io non gioco più se vince sempre lo stesso".