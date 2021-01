tmw Genoa, la carica dei tifosi rossoblù prima del match col Cagliari

Una sfida fondamentale per la salvezza. I tifosi del Genoa non si sono tirati indietro e hanno atteso il pullman della squadra all’uscita autostradale di Genova Est per incitarla in vista della sfida col Cagliari. Bandiere e cori per la squadra prima di un match delicatissimo. Ecco le immagini: