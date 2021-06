tmw radio A.Paganin: "Nazionale, esordio difficile. Inter, via Lautaro per tenere Hakimi"

A commentare l'esordio dell'Italia a Euro 2020 e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin.

Turchia-italia, chi sarà il giocatore protagonista?

"Berardi. Immobile, creando la possibilità di spazi, può inserirsi, così come Insigne. Se Immobile sarà guardato con occhi di riguardo, confido in Berardi".

Che Italia si aspetta?

"Giochiamo in casa, un girone sulla carta favorevole. Il pericolo è la partita d'esordio. La Turchia è una squadra ostica, e l'esordio ha sempre qualche insidia. E poi torna il pubblico, che può essere una grande spinta ma dopo tanto tempo l'emozione può creare qualche difficoltà".

Fondamentali saranno gli esterni:

"Esterni bassi che possono fare una grande cosa. Spinazzola lo abbiamo visto, nell'uno contro uno ce ne sono pochi così bravi. Ci auguriamo che per sette partite non vada mai in difficoltà, ma ogni partita sarà un esame di maturità".

Ibra, problemi al ginocchio. Che deve fare il Milan sul mercato?

"Quello che è venuto a galla farà venire i sudori freddi alla dirigenza. Forse non se lo aspettavano. Io andrei a cercare Vlahovic, come caratteristiche assomiglia a Ibrahmoivic, ha voglia di emergere, so che Gattuso e la società Viola vuole trattenerlo, ma come fai a dire di no al Milan?".

Inter, Lautaro rimarrà?

"Bisogna vedere la strategia dell'Inter. Hanno detto che ci sarà un big a partire, vedremo che scelta faranno. Certo, uno come Hakimi non lo trovi. Se devo scegliere, preferirei perdere uno come Lautaro, visto che Inzaghi non gioca con due punte. Lo sacrificherei per tenere Hakimi. E nel caso busserei alla Lazio per Correa".