A parlare delle motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI riguardante il caso plusvalenze che coinvolge la Juventus è stato a TMW Radio, durante Maracanà, l'avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo:

Da dove riparte Chinè leggendo queste motivazioni? E a cosa può appellarsi la difesa della Juventus?

"L'accusa non deve fare assolutamente nulla, perché l'impianto accusatorio e della Corte Federale d'Appello ha retto su tutta la linea. Quasi tutti i punti censura sono stati ritenuti tali dal Collegio di Garanzia. Ora sono in discussione pochissimi punti, ma l'impianto accusatorio è stato ritenuto idoneo, in particolare la responsabilità diretta del club. E' un grande successo di Torsello e del procuratore Chinè. La Corte Federale potrà ridurre la sanzione, ma la sentenza impugnata ne esce benissimo".

Ci saranno penalità in termini di punti o qualcosa può cambiare con la responsabilità oggettiva?

"Per me la sanzione sarà ridotta. I dirigenti senza delega sono stati accusati oltre le loro responsabilità. Diminuendo queste, diminuisce anche la responsabilità oggettiva della società e si va verso una riduzione della sanzione".

Cosa accadrà a livello UEFA?

"Sono valutazioni politiche su cui non posso intervenire".

Questa sanzione arriverà su questo campionato?

"Mancando quattro gare, arriveremo alla sentenza sul filo di lana. Se i punti inflitti serviranno per far perdere alla Juventus le competizione europee saranno in questa stagione, altrimenti potranno essere espiati nella prossima stagione".

Al TAR un ricorso eventuale solo per un'azione risarcitoria e non per punti?

"Sì, è così".