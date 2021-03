tmw radio Bergonzi: "Intervento irruento del portiere su Ronaldo, era calcio di rigore"

vedi letture

A parlare dei casi arbitrali di Juventus-Porto su TMW Radio, è stato l'ex fischietto Mauro Bergonzi: "Non mi convince l'intervento del portiere su Ronaldo, quante volte vediamo i giocatori che prendono pallone e uomo e lo definiamo negligenza? Non sono certo che non sia calcio di rigore, non mi sarei stupito se l'avesse concesso. Non mi è piaciuta la direzione della gara, da uno esperto come quest'arbitro mi sarei aspettato più serenità, era sempre pensieroso e sapeva che qualcosa della sua direzione non era stata interpretata bene".