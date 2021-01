tmw radio Bergonzi: "Juve-Napoli, ottimo Valeri. Uso giusto della Var per il rigore"

A TMW Radio l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato le decisioni arbitrali prese da Valeri durante la Supercoppa tra Juventus e Napoli: "Calcio di rigore del Napoli? Era un episodio non facile da leggere live. Il Var serve a questo. Mi piace Valeri perché lo utilizza spesso per situazioni utili. E' andato con grande umiltà a correggere l'errore. Per me merita un 7.5, ha fatto un'ottima partita condita dall'uso del Var al momento giusto".