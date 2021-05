tmw radio Bergonzi: "Milan, c'erano i due penalty contro l'Atalanta"

Al Maracanà Show di TMW Radio è arrivato il momento dell'ex arbitro Mauro Bergonzi, che ha parlato degli episodi da moviola in Atalanta-Milan: "Il primo rigore dei rossoneri c'è tutto. Rivedendolo diverse volte non trovo appigli per andare al Var e dire che non lo sia. Lo scontro c'è e l'arbitro decide bene per il penalty. Era una situazione complicata ma l'arbitro era ben piazzato. Sul secondo il braccio del giocatore dell'Atalanta è staccato dal corpo e c'è distanza tra i due, quindi il fischio è stato giusto".