tmw radio Biscardi: "Napoli, Spalletti grande affare. Sarà calciomercato delle idee"

A dire la sua sui temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il conduttore Maurizio Biscardi.

Napoli, arriva Spalletti. Che ne pensa?

"Per me il Napoli ha preso il miglior allenatore che si potesse prende per il rapporto qualità/prezzo. Ovunque è andato, ha fatto il bene della propria società. Insigne è il capitano oggi, come sono andati gli ultimi due capitani che ha affrontato Spalletti? (ride, ndr). Ci sono delle enormi differenze comunque con questi casi. E poi mi chiedo: andranno d'accordo Spalletti-Adl? Sappiamo che il presidente non ha mai rapporti semplici con i suoi sottoposti. E Spalletti ha un carattere spigoloso".

Inter, passata la tempesta Conte con l'arrivo di Simone Inzaghi?

"C'è un nuovo corso, come per tanti altri club. Comunque avremo un calciomercato interessantissimo, che sarà fatto su idee ma anche su affari e occasioni. Vedi Aguero che va via a parametro zero dal City e si accasa a metà stipendio al Barcellona. Donnarumma? Lascia il Milan e si dice che chiami la Juventus per avere 6 milioni. Ma la Juve dovrebbe cedere Szczęsny, tenere congelato Donnaruma per vendere prima Szczęsny. Ma chi pagherebbe 7 milioni a Szczęsny? Io credo comunque che alla fine andrà alla Juventus, perché sono poche le squadre che possono prenderselo. Raiola non è così stupido di fare un affare al ribasso. E' una balla clamorosa".