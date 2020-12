tmw radio Bucchioni: "Sarri miglior tecnico 2020. Ibra e Pioli decisivi al Milan"

Per fare il punto dell'annata calcistica a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni.

Che ne pensa del clamore attorno alla vita privata di Zaniolo?

"Bisogna andare incontro anche a quello che vuole la gente. Il gossip ha preso il sopravvento? E' vero, ma è la gente che te lo chiede. E un prodotto ha venduto. Una volta si parlava solo della partita, ma oggi tutti vogliono sapere tutto degli atleti".

Oscar 2020. Chi scegliere in panchina?

"Come allenatore Sarri, è stato molto criticato, in certi casi anche massacrato. Poi ti accorgi che con lui la Juventus ha vinto uno Scudetto, forse l'ultimo di un ciclo straordinario. Ha tenuto in piedi un gruppo che non l'amava".

E Pioli?

"Sono contento per lui. La storia di Astori lo ha fatto crescere enormemente dal punto di vista umano. E' diventato ancor di più gestore di uomini".

Chi il giocatore migliore di questo 2020?

"Ibrahimovic. E' lui, insieme a Pioli, la guida di questo Milan e di questa grande crescita".

Tra Allegri, Sarri e Spalletti chi le manca di più?

"Spalletti, ha fatto scrivere tanti articoli con le sue parole in conferenza stampa".