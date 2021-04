tmw radio Bucchioni: "Superlega inaccettabile ma Uefa colpevole. Ora si facciano le riforme"

vedi letture

Jacobelli: "La Superlega è un'operazione meramente economica per salvare i problemi economici dei club indebitati" - Ospiti: Enzo Bucchioni, Xavier Jacobelli, - In studio: Alessandro Santarelli - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Un parere sulla Superlega?

"Sono preoccupato da tutto questo populismo. Dove era tutta questa gente fino a due giorni fa. Ma non eravamo quelli che dicevamo che la Uefa non funziona, che i campionati vanno riformati, che i calciatori guadagnano troppo, che i procuratori sono sanguisughe? Vedo santificare la Uefa ora. Questo calcio non funziona, sta per scoppiare. Se questa è una provocazione, ben venga un passo del genere. Sono 20 anni che la Uefa funziona così. Ci sono Leghe che hanno gestito meglio di noi, ma la nostra Serie A va riformata. E poi non dicevamo fino a ieri che l'EL non piaceva e andava riformata? E così la Champions? Non sono a favore della Superlega, ma bisogna sedersi attorno a un tavolo. Il futuro del calcio va concordato, il calcio impazzito va messo su un binario. Io spero che le diplomazie siano già in movimento per trovare una linea comune".

La Uefa arriverà davvero ad escludere le squadre dai tornei?

"Io spero che le diplomazie siano al lavoro e venga colta l'occasione per questo strappo inaccettabile per demolire questo tipo di Uefa. Se si va alla guerra, morti e feriti saranno da entrambe le parti. Bisogna tornare alla ragione, il calcio va modernizzato. Questa bolla l'ha creata la Uefa e la Fifa, che sono stati assenti. Non sono state fatte riforme importanti come il salary-cap, un calendario internazionale più snello".