tmw radio Bucci: "Verona, ottimo l'arrivo di Lasagna. Bologna, Skorupski è cresciuto"

A TMW Radio, durante il Maracanà Show, nuovo appuntamento con Fan Rating, app collegata al format "La Casa del Tifoso". Una iniziativa che permette di fare le pagelle dei calciatori della propria squadra e non solo dopo le partite della Serie A partecipando a dei contest con premi in palio (buoni Amazon). Ospite della serata l'ex calciatore Luca Bucci.

Roma-Verona, sfida tra portieri: Silvestri e Pau Lopez:

"Silvestri è maturato molto, è un portiere affidabile. E' il portiere con il rendimento più alto e sta giocando bene. C'ha messo un po' ad arrivare in Serie A ma ora ha la maturità per essere un grande portiere. Pau Lopez credo che sia bravo, Roma però è una piazza molto esigente. Tanti altri portieri sono stati in difficoltà qui, ma bisogna sopportare il peso della critica. Sicuramente è un portiere che ha qualità".

Tra Pau Lopez e Mirante chi sceglierebbe?

"L'ho allenato per otto anni Mirante. E' stato il primo portiere professionista che ho allenato e quindi sono molto legato a lui. Faccio fatica a rispondere, però credo che Mirante è verso la fine della carriera e, per quanto sia ancora affidabile, è molto bravo. Credo che sia normale per la Roma valorizzare Pau Lopez, su cui ha fatto un investimento importante".

Bologna, quanto è cresciuto Skorupski?

"E' cresciuto e sta ancora crescendo. E' un portiere molto bravo, reattivo in porta. Credo che stia crescendo anche nella gestione del gioco con i piedi. E poi è diventato molto coraggioso sulle uscite alte".

Da portiere avresti più timore di un attaccante come Lasagna o Mayoral?

"Come qualità dei singoli, quelli della Roma sono superiori. Bisognerebbe essere più preoccupati di affrontare giocatori di qualità. Ma credo che il Verona, con l'acquisto di Lasagna, credo possa aver fatto un bel passo in avanti".

Come le è sembrato il Milan?

"Credo abbia fatto una buona partita, noi del Bologna altrettanto. E' stata una partita aperta, alla fine hanno risolto la partita i giocatori di qualità. E' stata una partita avvincente, poi alla fine l'ha vinta il Milan non rubando nulla ma con due rigori. Poteva anche perderla".