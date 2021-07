tmw radio Cagni: "Italia stanca ma ha confermato di essere un gruppo forte"

Per parlare di Italia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gigi Cagni.

Le sensazioni post Italia-Spagna:

"E' una squadra che non si perde mai d'animo. Eravamo più stanchi di loro, ha ribadito però quello che dice Mancini da tempo, che è un gruppo forte sotto tutti i punti di vista. La Spagna non gli ha permesso certe cose, ma alla fine ha vinto. Mancini ha dimostrato di essere un ottimo allenatore nella costruzione del gruppo. E poi c'è stato quel pizzico di fortuna che non guasta".

Un commento anche sui cambi?

"Mi sono trovato in situazioni simili. Dovevano gestire i supplementari perché erano stanchi, ma Mancini sapeva già come gestire la gara. Ha visto che loro avevano più possesso palla e noi non ce la facevamo. Ci sono delle cose che mi fanno arrabbiare. Abbiamo fatto lanci lunghi, però non abbiamo attaccanti che non sanno non andare in fuorigioco. Non è possibile che un centravanti vada così tante volte in fuorigioco, senza che sappia come controbatterlo. E poi quel gol centrale non si deve prendere. Devi difendere centralmente se sei stanco, non sulle fasce".

Chiesa è cresciuto tanto:

"Lo adoro, io lo avrei fatto giocare sempre. Sono nato col 4-3-3 e lui in questo sistema è uno dei più forti in Europa".