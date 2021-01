tmw radio Cerruti: "Milan, più perde pezzi e più vince. Donnarumma deve rimanere"

Il giornalista Alberto Cerruti a TMW Radio, durante Maracanà, ha così espresso il suo pensiero sull'ultimo turno di campionato.

Donnarumma il miglior portiere italiano al momento?

"Credo sia destinato a ripetere la carriera di Zoff e Buffon. Sarà presto il simbolo del Milan, il suo capitano. Non voglio pensare che se lo lasci sfuggire, sarebbe un errore imperdonabile".

Quale l'allenatore di giornata?

"Pioli. A Benevento ieri ha vinto la partita tenendo le punte dopo l'espulsione di Tonali. E' stata una mossa calcolata, di un grande allenatore che ha ricevuto poi il premio sul campo".

Milan-Juve, che partita sarà?

"E' una partita in cui rischia la Juve. Se perde, è fuori dalla corsa Scudetto. Sulla carta, la Juve è favorita, anche viste le assenze del Milan, ma anche un anno fa era così e poi vinse il Milan 4-2. Il Milan ha vinto anche in emergenza, solo la Roma l'ha fermata. Sembra divertirsi a stupire quando perde delle pedine importanti. Più perde i pezzi, più vince".

Gomez per caratteristiche in che squadra lo vedrebbe bene?

"Lo vedrei bene nel Milan, potrebbe giocare al posto di Leao, Rebic, con o senza Ibra. Al Milan c'è un ambiente sano, poi gioca ancora in Europa League. Sarebbe l'ideale ma non credo che il Milan ci pensi. Ed è un errore".