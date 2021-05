tmw radio Cravero: "L'addio di Simone Inzaghi alla Lazio può far bene ad entrambi"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'ex difensore Roberto Cravero ha detto la sua sul possibile prolungamento del rapporto tra la Lazio e Simone Inzaghi: "Lasciarsi dopo una marcia trionfante, visto che in questi 5 anni ha fatto miracoli, potrebbe far bene a tutti e due, per trovare nuovi stimoli e riorganizzarsi. Per me Simone ha fatto il suo tempo a Roma, ma non con senso negativo. Ci ha fatto vedere che le sue squadre sanno divertire, ha fatto un capolavoro".