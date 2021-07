tmw radio Di Gennaro: "Italia, con la Spagna Immobile e Chiesa devono essere decisivi"

A dire la sua sulla Nazionale a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Stasera Italia-Spagna. Si affrontano due squadre molto simili:

"Siamo carichi. Noi in difesa siamo nettamente superiori. Loro tengono la squadra in ampiezza, il recupero palla sarà fondamentale. Dobbiamo sfruttare la difficoltà dei due centrali difensivi, con Chiesa e Immobile dobbiamo fare male. Speriamo ritorni Emerson, quello di un anno e mezzo fa, prima che gli sfilasse il posto Spinazzola. Giusto confermare Immobile, perché Belotti non è al massimo e Raspadori si è visto ancora pochissimo. Mi aspetto molto dalla creatività di Verratti".

Si deve fare attenzione a Pedri:

"A centrocampo con loro siamo quasi alla pari. Noi forse abbiamo più qualità".

Mancherà Spinazzola purtroppo:

"Il problema sarà il recupero. Quel tendine è un problema davvero serio. Ha avuto tanti infortuni muscolari, ma speriamo rientri presto e bene. Ce lo auguriamo tutti, non solo per la Nazionale ma anche per la Roma. Ci contava davvero Mourinho".

Juventus, Ronaldo non può ridursi lo stipendio?

"Sono i Rabiot e i Ramsey che guadagnano troppo rispetto a quello che danno e valgono".