tmw radio Di Marzio: "Italia, mediana leggera. Buffon numero 1, ora lo sia anche da dirigente"

vedi letture

Mister Gianni Di Marzio a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Nazionale e non solo.

Italia, successo anche a Sofia. Squadra non brillante ma risultato comunque portato a casa:

"Complimenti a Mancini ,che ha dato spirito e nuova linfa a questa Nazionale. Da ex allenatore, vedo un centrocampo un po' troppo leggero. Sul piano fisico a livello mondiale ho dei dubbi su questa mediana. Dietro non ci sono troppi ricambi, in mezzo invece delle alternative le abbiamo. Non mi esalterei troppo, visti gli avversari incontrati".

Dove si deve migliorare?

"Sono perplesso, non vedo alle spalle di questo gruppo dei giocatori di sicuro affidamento per il futuro. Io vedrei bene Spinazzola a destra ed Emerson Palmieri a sinistra. Poi Zaniolo, il miglior emergente che c'è ora. Ma poi finisce qui. A centrocampo chi abbiamo di livello che possiamo prendere anche dall'U21? Sinceramente non vedo Scamacca, Cutrone o altri pronti per un Mondiale o un Europeo".

Che consiglierebbe a Zaniolo? Europeo o puntare sul Mondiale?

"Vuole diventare un numero uno? Allora al padre direi di dedicarsi a lui, perché Roma è pericolosa, tentatrice, va seguito".

Buffon, futuro in bilico. Che ne pensa?

"Quando è andato al Psg è per giocare in un grande club. E' tornato per fare il secondo e da chioccia al nuovo numero 1. Se è tornato indietro, c'è un motivo. Io chiuderei qui, è il numero uno e per me deve fare l'allenatore o il dirigente".