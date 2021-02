tmw radio Di Marzio: "Metinho e Kaiki 2 fenomeni brasiliani. Napoli, prendi il terzino Perraud"

A parlare di giovani talenti in giro per il mondo a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio: "Partirei da Metinho e Kaiki Da Silva Chagas, entrambi della Fluminense. Sono due giocatori di grandissimo avvenire. Metinho è del Congo che però è scappato quando il ragazzo aveva appena un anno. So che il Manchester City gli è già addosso, ma anche altre big. Kaiki è un esterno fenomenale, assomiglia ad Hakimi dell'Inter. Nell'uno contro uno è micidiale. Tra 1-2 anni credo che esploderanno tra i grandi. Altro giocatore forte è Ibrahim Niame, centravanti 1999 del Metz, senegalese, molto forte. Adesso non ne parla nessuno perché ha avuto un infortunio al ginocchio a ottobre. Sarebbe un grande affare. Tecnicamente bravissimo, attacca la profondità, partecipa al gioco e si sacrifica anche in fase difensiva. Sarebbe ideale per le squadre italiane. A Napoli non riescono a trovare terzini sinistri? C'è Romain Perraud, classe 1997 del Brest, ex Nizza. Infine c'è la rivelazione del momento, Octavian Popescu, 2002 rumeno che sembra un nuovo Rivera. Ha un bel fisico e credo che sarebbe un affare per le italiane, specialmente per la Juventus".