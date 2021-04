tmw radio Di Marzio: "Pirlo, la Juve è ancora un cantiere. Juric è da Napoli"

Brambati: "La Juve ha messo nel mirino una cessione illustre, scambio Dybala - Icardi" Di Marzio: "Pirlo come allenatore ha inciso poco e niente, ancora non ha le idee chiare. Troppo inesperto. Juric allenatore giusto per il Napoli ma non deve alzare la voce con De Laurentis" Tricella: "Un allenatore deve sempre determinare e Pirlo ha determinato poco. Juric sfrutta molte le caratteristiche dei giocatori, a Napoli può fare bene" - Ospiti: Massimo Brambati, Gianni Di Marzio e Roberto Tricella - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gianni Di Marzio, che ha parlato dei temi del momento.

Juventus, quale il destino di Pirlo? Con i risultati ottenuti ad oggi meriterebbe la conferma?

"E' a 12 punti dall'Inter e si è dato un 6 di stima. Ma come allenatore ha inciso più in negativo che in positivo. Se dopo 7-8 mesi siamo ancora in un cantiere aperto...Non ha avuto mai le idee chiare. Se le ha, non le abbiamo mai viste".

Juric potrebbe lavorare tranquillamente a Napoli?

"Sicuramente lo faranno lavorare in pace. Napoli è una città passionale, oggi ti ama alla follia ma domattina può essere diverso. Di razionalità ce n'è poca. Io credo che lo facciano lavorare bene, poi lui si pone bene. E piace come temperamento, è da Napoli. Sa valorizzare i giovani, come vuole Adl".