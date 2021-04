tmw radio Di Marzio: "Superlega? Sarà anche il futuro, ma è solo una corsa al denaro"

De Paola: "Me la prendo con i tre giornali che attaccano la Superlega. Le grandi squadre devono poter contare su quei tre fatturati. Conta il calcio delle grandi squadre" - Giordano: "Non si parla della mala gestione che è stata fatta nel calcio" - Di Marzio: "I club hanno speso all'impazzata a prescindere dalle entrate. Le società investono male e allora cercano una soluzione. La Superlega è questa" Ospiti: Bruno Giordano, Gianni Di Marzio e Paolo De Paola - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Che ne pensa della Superlega?

"Sarà anche il futuro, ma dobbiamo dire i club stanno soffrendo. La Juventus ha un indebitamento incredibile. Se le società investono male, anche per quanto riguarda gli ingaggi, si devono andare a inventare qualcosa di straordinario per fare danni anche nella Superlega. Oggi troppi soldi vengono spesi, soprattutto per commissioni. E' un discorso di business ma mi meraviglio delle squadre inglesi e della loro adesione. Vuol dire che anche loro hanno intravisto un modo per incassare ancora di più. E' una corsa al denaro incredibile. Noi li abbiamo buttati via con i contratti dei giocatori. Io sostengo che è una criminalizzazione del calcio. Sarà anche il futuro questo, ma non mi piace molto".