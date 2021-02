tmw radio Foschi: "Roma, il caso Dzeko andava gestito meglio. Inter, c'è aria pesante"

vedi letture

Il direttore sportivo Rino Foschi a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui casi del momento.

Roma, la situazione Dzeko sembra essere rientrata. Tiago Pinto ha dato forza a Fonseca. Come è stata gestita la vicenda?

"C'è stato un problema quasi come con Gomez all'Atalanta. Sicuramente pensavano di avere un altro finale, ma la cosa andava messa a posto prima della fine del mercato. Ora invece sembra che si sia risolto solo perché è finito il calciomercato. Ora il tecnico deve fare la cosa migliore, così come la società. Il bosniaco nel caso deve andare in panchina e giocherà quando dovrà farlo".

Inter, Conte dice che il progetto è fermo ad agosto. Come gestire la situazione ora?

"E' una situazione pesante. Tutto parte da cosa hanno promesso all'inizio a Conte. Si è stoppato un progetto. Conte è un ragazzo eccezionale, ha i suoi difetti e le sue ragioni. Ora adesso cerca di stemperare la tensione per portare a casa il risultato. Può ancora vincere lo Scudetto infatti. Ora è inutile attaccarsi l'un l'altro, come è successo in passato".

Juventus, come è stato gestito invece il caso Suarez in estate?

"Si conosceva lo status del giocatore ma si è cercato di fare una cosa che non era possibile, per tempistiche. Se non sapeva, Paratici ha sbagliato, ma io dubito di questo. Una situazione che va sanzionata nel modo giusto ma non c'è da esagerare".