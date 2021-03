tmw radio Franci: "L'accordo DAZN-TIM è una sfida tecnologica. Il calcio costerà meno"

Paolo Franci, giornalista del QN, è intervenuto in diretta su TMW Radio durante Scanner, parlando dei diritti tv in Serie A: "L'oggetto del contendere di stasera era il pacchetto 2, quello che prevedeva la co-trasmissione con DAZN, che però ha già tutte e dieci le partite del weekend di Serie A. Questo forse identifica la volontà di Sky di puntare più su spettacoli calcistici d'élite che sull'intera Serie A: bisognerà capire se basterà loro eventualmente avere tre match di A più la Champions e l'Europa League che, ricordiamo, si possono vedere anche da altre parti. L'offerta di DAZN secondo me è molto importante, decidere di non pareggiarla e non svernarsi, espone comunque Sky ad un rischio enorme, perché il calcio è elemento strutturale degli abbonamenti. Siamo una Repubblica mediamente fondata sul pallone, vanno bene tutti gli altri sport ma non avere il calcio è un rischio enorme. Ricorda un po' il bagno di sangue che fece Mediaset con la Champions League. Dalle segrete stanze di Sky trapela che ragionino in base al bacino d'utenza, un discorso puramente commerciale. Se compri un tot al chilo il calcio, non puoi ritrovarti con introiti pubblicitari relativi, come succede con partite secondarie. Noi siamo un paese abituato a protestare su ciò che non conviene, o a salvaguardia di situazioni retrograde, antiche se non perdenti. Il motivo per cui non dovremmo progredire con la linea internet sono quei due su dieci che oggi in Italia non riescono ad usufruirne. E no, andiamo da quei due! La linea si può avere anche via satellite, come hanno fatto alcuni provider. Perché il calcio, da sempre forma di modernità, non dovrebbe progredire? Sarebbe come dire che visto che abbiamo squadre fortissime, allora non dobbiamo fare gli stadi nuovi o chi li frequentava prima magari ci si trova male. L'accordo tra DAZN e TIM lancia una grande sfida, quella di portare un progresso enorme sulla costruzione della rete: bisognerebbe tifare per queste soluzioni, e non solo pensare che la parabola è meglio. L'abbonamento di DAZN, se passerà a 30 euro, sarà come NowTV, che anzi ne richiedeva 10 in più. Non mi sembra malaccio, il calcio costerà di meno, bisogna davvero sconfiggere il terrore della rotella, sperando che non diventi il nostro peggior nemico e non ci perseguiti".

