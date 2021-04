tmw radio G.Ferri: "Torino, contro un Napoli così era difficile fare di più"

L'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di lotta Champions e salvezza.

Napoli che corre finalmente lì davanti, come anche in zona salvezza:

"Il Torino arrivava da quattro risultati utili, ma ha incontrato un Napoli che insieme all'Atalanta è la squadra più in forma. Gattuso in pochi mesi ha recuperato tutti i giocatori, ed era quello il problema. Il Milan è entrato in crisi nel momento più delicato. Anche in zona salvezza, credo che fino all'ultima giornata sarà difficile dire chi andrà giù. Io credo che il Cagliari si possa salvare, ha una grande rosa come il Torino".

Tra Napoli e Lazio chi deve avere più rimpianti?

"Credo che di rimpianti ne abbiano avuti un po' tutti quest'anno. Entrambe hanno avuto momenti di difficoltà in stagione, così come tante altre".

Il Benevento rischia di retrocedere?

"Sanno da inizio stagione qual è l'obiettivo, che è la salvezza. Credo che si sia stato un calo fisico ultimamente, e quando vai in difficoltà in questo momento fai fatica a recuperare".