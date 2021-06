tmw radio Giordano: "Italia, col Belgio qualche cambio. Milan, non perdere Kessiè"

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Europei e di mercato.

Italia, cosa fare contro il Belgio? Si deve cambiare qualcosa?

"Qualcosa andrà fatto, 120 minuti hanno tolto energie, incontri una squadra che può essere superiore all'Austria sotto l'aspetto fisico. Non so in che reparto, ma qualcosa andrà fatto. Chiesa lo abbiamo visto in forma, ci può stare giochi dal 1'. Credo che qualcosa Mancini dovrà farla".

Chiesa, che differenze ci sono con papà Enrico?

​​​​​​​"Federico è di quei giocatori per cui l'ultimo pallone è quello della vita. E' un giocatore di una volta".

Milan-Kessiè, il rinnovo ancora latita. E c'è di nuovo l'Inter alla finestra:

"Kessiè sarebbe una perdita molto grave, di sicuro peggiore di quella di Calhanoglu. Il Milan deve fare di tutto per tenerlo, è stato tra i migliori centrocampisti nella stagione. Tecnicamente non puoi farne al meno".