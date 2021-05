tmw radio Giordano: "Lazio, Sarri ottimo tecnico. Tranne Immobile sono tutti sacrificabili"

A parlare dei temi della Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Napoli, ufficiale Spalletti. Può essere il tecnico giusto?

"E' un buonissimo allenatore. Può valorizzare i suoi giocatori, ma non deve soltanto fare questo ma portare risultati, come tutti gli allenatori. Vedremo che obiettivo gli darà la società".

Insigne sembra in bilico. Potrebbero ripetersi le tensioni viste con Totti e Icardi?

"E' una cosa diversa. Insigne è nel pieno della sua maturità, credo che abbia problemi con il presidente. Credo che Spalletti sia contento di allenarlo".

Lazio, si fa sempre più forte il nome di Sarri:

"Si ripartirebbe da un allenatore molto bravo, la novità potrebbe essere il cambio modulo. I tifosi infatti erano stanchi del 3-5-2, pur stimando Inzaghi. Già questa novità potrebbe essere vista come qualcosa di positivo. Ma anche qui conteranno i risultati. La Lazio un ridimensionamento per Sarri? Solo vedendo gli ultimi anni, quando è stato al Napoli, ma anche al Chelsea e alla Juventus. ma prima per lui sarebbe stato un lusso .Se si aspetta che Lotito gli faccia una squadra che in 2-3 anni che lotti per lo Scudetto non credo sia possibile. Lo dice la storia degli ultimi anni".

Nell'economia del gioco di Sarri, Correa sarebbe il più sacrificabile?

"E' un allenatore bravo, porta le sue idee. Credo che abbia i giocatori per fare il 4-3-3 o il 4-3-1-2. Ha giocatori tecnici, tranne Immobile gli altri punti fermi si potrebbero sacrificare, anche per fare un altro tipo di mercato. Se vuoi rafforzare la squadra, devi vendere un pezzo pregiato".