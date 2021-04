tmw radio Giordano: "Lazio, ultima chiamata Champions. Milan, Pioli merita la riconferma"

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Lazio-Milan: "E' l'ultima possibilità per la Lazio, mentre il Milan rimarrebbe comunque in corsa. E' vero, il Milan rende meno in casa perché manca un punto di riferimento come Ibra e le altre giocano chiuse dietro e pronte in ripartenza. Fuori ha fatto più punti perché le squadre ti attaccano e gli strappi dei suoi giocatori può essere determinante. Sarà una bella partita. Ci può stare che qualcuno ci sia rimasto male degli acquisti di gennaio nel Milan, ma sarebbe una mentalità sbagliata. Tutti dovrebbero essere contenti di avere una rosa di livello. Pioli ha creato questo gruppo, ha dato una bella fisionomia di gioco e quindi lo terrei anche se non arrivasse la Champions".