tmw radio Giordano: "Milan, senza 4° posto è un fallimento. Assenza di Ibra pesante"

L'ex bomber e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Milan e del suo momento in campionato: "Poche squadre hanno lottato per lo Scudetto negli anni. Per tante lo Scudetto è stata la zona Champions. E' chiaro che se non arrivi nei primi 4 posti la stagione è fallimentare. Fino a qualche mese fa poteva lottare per il titolo, con tanti giocatori in forma, ha avuto poi tante problematiche. L'obiettivo del prossimo anno? Ce lo dirà la società stessa. Se fosse stato sempre tra il terzo e quarto posto era nella normalità. Il fatto che sia stato per molto tempo primo in classifica e ora sia quinto fa pensare. Io credo che con Maldini siano in una botte di ferro. Ha preso giovani interessanti, non con spese folli. Ha dato un'impronta importante al Milan del futuro. Ibra era impensabile che giocasse così poco nel girone di ritorno, perché fino a quando è stato in campo ha trascinato la squadra".