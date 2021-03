tmw radio Giordano: "Milan, stagione straordinaria. Napoli, spero nel recupero di Lozano"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano.

Vittoria convincente della Roma contro lo Shakhtar e pari del Milan a Manchester. Possono arrivare in fondo alla competizione europea?

"Il punto fondamentale è la voglia di arrivare fino in fondo, come ha fatto l'Inter lo scorso anno. Milan e Roma invece quest'anno hanno fatto vedere di tenerci a questa coppa, spesso snobbata. La Roma ha fatto un percorso perfetto, il Milan, con tutte le vicissitudini, ha dimostrato di tenerci. Mi auguro che almeno una delle due possa giocarsi la finale".

Milan più da campionato o da coppa?

"E' una stagione straordinaria per il Milan, se pensiamo da dove veniva. Pioli sta facendo qualcosa d'incredibile, così come la società, in primis Maldini. Ci sta tutto, è una squadra talmente giovane che ritrova energie in poco tempo. Io non mi priverei di nulla .E' vero che il campionato è in mano all'Inter, ma deve farsi trovare pronto se ci saranno passi falsi dei nerazzurri. Il Milan ha fatto il massimo, ha sbagliato solo la partita con lo Spezia in realtà".

Domenica sera Milan-Napoli. Il tridente Lozano-Osimhen-Insigne può riaccendere la squadra di Gattuso?

"Il Napoli nelle ultime partite ha fatto punti ma non mi ha convinto troppo. Per andare a vincere a Milano devi fare la partita perfetta. Il recupero di Lozano sarebbe importante, è stato il più in forma in stagione. Mi auguro che il Napoli possa fare una super-partita ma non è semplice, anche il Milan sa che si gioca tanto".