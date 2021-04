tmw radio Giordano: "Napoli, sconfitta pesante. Rinnoverei subito Dybala"

Nella serata di Tmw Radio è intervenuto Bruno Giordano a commento della doppia sfida di Serie A: "Credo che a questo punto la Juve possa fare anche un po' tifo per la vittoria dell'Inter, visto che alla penultima partita ci sarà lo scontro diretto e magari i bianconeri troveranno i nerazzurri già con lo scudetto sul petto. Fino a due ore fa invece era tutto in alto mare. Con la prestazione di stasera c'è più tranquillità, ma la Juve come al solito dopo un primo tempo buono si è fermata. Il Napoli era fisicamente superiore alla Juve, ma non ha voluto spingere da subito".

La sconfitta del Napoli pregiudica il cammino in Champions?

"Sicuramente, questo risultato dà tranquillità anche ad Atalanta e Milan. La Juve ha meritato di vincere giocando molto negli spazi ampi e in contropiede. Dybala è uno dei grandi talenti della Serie A, non era al meglio ma quando ha la palla ti fa divertire. Se fossi la Juve rinnoverei subito il contratto, nonostante sia reduce da un anno disgraziato".