A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Dopo Messi anche Ronaldo saluta la Champions:

"E' l'età che avanza, anche se devo dire che Ronaldo lo vedo più tignoso rispetto a Messi. Questo lo vedo più triste a Parigi e vuole tornare a Barcellona. Xavi farà di tutto per riportarlo in una squadra dove ritroverebbe il sorriso. E' un'era che finisce, ma non credo che loro siano finiti".

Kessiè va al Barcellona, scelta giusta?

"Secondo me ha fatto una scelta eccellente, perchè va nel Barcellona della rinascita. Xavi è un grande allenatore in prospettiva. Al netto delle difficoltà finanziarie può garantire stipendi buoni, però la domanda è: può incidere su questo finale di stagione nel Milan? Il rapporto tra i tifosi e Kessiè non è idilliaco, non vorrei che una partita sottotono crei nuovi nervosismi. Dovrà essere bravo l'allenatore a stare sul pezzo".

Deluso da Rangnick?

"Che ci fa su quella panchina? Lo ha detto Scholes, un grande ex. Mourinho è l'ultimo che ha portato dei trofei, è un club che stenta a trovare un erede di Ferguson e giocatori che creino un'ossatura importante".

Roma, settimana importante tra Conference e derby. Come vede la gara col Vitesse?

"Penserà al derby e gestirà un po' la situazione. La stracittadina è una partita che sfugge da ogni logica ma mi aspetto che Mourinho imbratti la partita a Sarri. Se non pensa che la Lazio è più forte e che va rispettata, non lo vince il derby".