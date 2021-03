tmw radio Jacobelli: "Scambio Pogba-Dybala sul tavolo, a fine stagione sarà tutto più chiaro"

Il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, è intervenuto come ogni mercoledì all'interno dell'Editoriale di Tmw Radio. Queste le sue parole su tutte gli argomenti più caldi.

Sull’Atalanta

“In estate l’Atalanta non cederà i suoi elementi migliori, ma come successo con Kovalenko, preso con sei mesi d’anticipo nonostante la scadenza del contratto a giugno, punterà al rafforzamento”.

Sullo scambio Pogba-Dybala

“Dipende. Intanto la buona notizia è che Dybala è tornato in gruppo e vedremo se sarà a disposizione per il derby con il Torino. Molto comunque dipenderà dal finale della sua stagione. I contratti di entrambi scadono al 2022 e le parole di Raiola non lasciano spazio a interpretazioni sul futuro: Pogba a fine anno lascerà lo United. Lo scambio con la Juve con Dybala è sul tavolo, ma la valutazione sarà fatta a fine stagione”.

Aguero

“Aguero guadagna 13 milioni netti, bonus esclusi. E’ vero che va a scadenza e lascerà il City, ma se le richieste del calciatore sono quelle nemmeno la Juventus, vista la situazione pandemica, può permetterselo. Dalla Spagna ora dicono sia più diretto verso Barcellona. Poi il mercato si fa giorno per giorno se non ora per ora. In casa Juve poi c’è anche la variabile Ronaldo, lui ad oggi vuole rimanere ma solo a fine stagione ci sarà un quadro più chiaro”.