Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto nel pomeriggio di Tmw Radio a poche ore dalla partita dell'Italia contro la Bulgaria. Queste le sue considerazioni: "La Nazionale mi convince molto, è partita con il piede giusto inanellando il 23esimo risultato utile consecutivo. Era importante fare subito risultato contro l'Irlanda del Nord e conquistare i tre punti. Sarà fondamentale vincere il girone per accedere direttamente ai mondiali. La Bulgaria può essere un avversario duro, inoltre c'è questo curioso dato statistico riguardante il fatto che mai la Nazionale è riuscita a vincere in terra bulgara".

Mancini potrebbe essere il primo a ricoprire il doppio ruolo di selezionatore nazionale e allenatore di una squadra di club?

Se ci fosse la circostanza assolutamente sì. Lui però ha un contratto con la Federazione e il presidente Gravina ha ricordato di recente di voler prolungare questo accordo. Non possiamo prevedere il futuro, ma se ci guardiamo indietro e ricordiamo la notte infausta dei playoff contro la Svezia possiamo vedere ora quanto di buono ha fatto Mancini. L'auspicio, considerando proprio tutto questo lavoro, è che Mancini possa rimanere al più a lungo possibile sulla panchina azzurra.

Possiamo già ipotizzare una griglia di favorite per il prossimo Europeo?

Difficile dirlo adesso, perché in queste prime giornate di qualificazioni ai mondiali abbiamo visto tante sorprese. Penso ai risultati della Spagna o dell'Olanda. Ancora il Covid funge da variabile impazzita per le squadre e può privare di uno o più elementi le varie rappresentative. Troppo presto ora emettere un pronostico, mi aspetto però che per giugno le condizioni di forma di tutte le pretendenti all'Europeo siano ottimali.