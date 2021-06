tmw radio Longhi: "Inghilterra avanti col minimo. Milan, Zaccagni per il post-Calhanoglu"

A TMW Radio, per "Eurologia", il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sugli Europei 2020.

Quale il segreto di questa difesa bunker dell'Italia?

"La compattezza. Quando c'è un blocco compatto, per gli avversari è difficile passare. Il fatto di andare subito al recupero della palla mette gli avversari nelle condizioni di essere meno pericolosi. E poi la concentrazione massima e la bravura dei difensori azzurri".

Inghilterra che passa il turno da prima. Convince?

"Vince col minimo sindacale, con due gol di Sterling, zero subiti. La difesa, come nel nostro caso, funziona. Vedremo cosa farà la Svezia. L'Inghilterra, nonostante le assenze, funziona dal punto di vista del risultato. E poi si è visto quel Grealish osannato dai tifosi. Si va avanti sotto traccia, ora però giocherà a Wembley ma contro una big. Poi c'è il problema Kane, ci si aspettava molto di più. Con Kane al top questa squadra, da 6.5 di stima, potrebbe avere molto di più".

Stasera sfida Mbappè-CR7, chi il più forte?

"Se mettiamo sulla bilancia i numeri di Rpnaldo, che ha diversi anni di più, e quelli di Mbappè, il francese ha ancora una strada lunghissima davanti a sè. A prescindere dai titoli, Mbappé è fortissimo nello stretto e nelle accelerazioni, Ronaldo invece ha il colpo di testa e sa calciare benissimo, inoltre ha sempre il fiuto di stare nella posizione giusta".

Spagna, tante critiche. Se l'aspettava? Che cosa gli manca?

"Manca l'anima del Barcellona. La Spagna campione di tutto aveva giocatori del Real Madrid ma quel gioco era dovuto alla spina dorsale del Barcellona. Questa Spagna prova a mutuare quel gioco, ma è un possesso palla molto per vie orizzontali che concretizza poco in avanti. E' un gioco noioso e ripetitivo".

Locatelli il centrocampista giusto per la Juventus?

"La Juventus ha esigenze di migliorare il centrocampo, Locatelli è un profilo adattissimo ai bianconeri. E piace ad Allegri".

Milan, chi per sostituire Calhanoglu?

"Zaccagni ha 26 anni, masi fanno tanti altri nomi come Gomez, Ilicic, Ceballos. Secondo me Zaccagni più somiglia a Calhanoglu, gli altri sono tutti diversi nel modo di giocare".

Meglio Calhanoglu o Eriksen?

"E' un discorso soggettivo. Bisogna vedere quello più funzionale per il gioco di Inzaghi. E credo che lo sia più il turco. L'Inter non ha altri giocatori forti nell'uno contro uno come Lautaro. Manca uno che salta l'avversario. Calhanoglu è più funzionale".