tmw radio Longhi: "Juventus, il progetto Ronaldo è fallito. Ora si riparta dai giovani"

vedi letture

Il giornalista Bruno Longhi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Juventus e non solo. Ecco le sue parole:

Milan, partita difficilissima contro il Manchester United:

"E' pronto ma dipende da che Milan vedremo. Quello visto a Verona mi ha quasi scioccato, non me lo aspettavo così. Ha fatto male nonostante tante assenze. Con l'Udinese è stato un piccolo Milan, con la Roma neanche mi aveva impressionato. Ora si trova in una situazione in cui deve autodefinirsi. Per metà stagione è andata oltre le difficoltà, ora non so qual è la forza del Milan. E' una sfida anche tra calcio italiano e inglese e talvolta si è visto che non siamo inferiori se mettiamo in campo la nostra intelligenza".

Qual è la difficoltà delle italiane in Europa?

"In generale la differenza è che loro giocano più a calcio, dove non ci sono paure e fisse che in Italia abbiamo. Giocano più liberi. Il Real Madrid ha giocato in scioltezza con l'Atalanta e questo ci manca ancora a noi. La Juventus ieri sera, al di là della parità di gol trovati nella ripresa, nella prima parte l'abbiamo vista contratta. C'è sempre la paura di non farcela. C'è la ricerca di scoprire un calcio nuovo, ma poi si ricade nel baratro".

Chi il responsabile dell'eliminazione della Juventus in Champions?

"La Juve ha acquistato Ronaldo per arrivare alla Champions, ma è crollato miseramente questo progetto. Addossare la colpa a chi lo ha voluto o a Ronaldo stesso è difficile. Ronaldo in due anni ha fatto tanti gol, ha fatto il suo, quello che serviva a lui. E' la Juve che non è riuscita ad essere all'altezza di vincere la Champions. Poi ieri sera Ronaldo è stato assente. E' impossibile che si affidi a Chiesa e che non sia stato Ronaldo a trascinarla. Anzi, ne ha combinate più di Bertoldo".

Da chi ripartire?

"Non so cosa accadrà, però deve ripartire dai giovani. Ne ha comprati tanti, da Chiesa a Bernardeschi a De Ligt, ma anche tanti altri. Si deve ripartire da capo. Basta, l'esperimento Ronaldo è fallito, insistere sarebbe autolesionistico".

Roma, che ne pensa di Fonseca?

"Ora gioca contro uno Shakhtar che ha un gioco ben preciso. Vedremo che partita imposteranno gli ucraini. Fonseca mi ha sempre dato un'ottima impressione. Ho sempre visto qualcosa di buono e bello. Sta pagando l'incapacità di vincere una partita contro le prime della classe. Può puntare all'EL? Potrebbe sì, così come il Milan. Con Dezko è una squadra, senza è un'altra. E' un giocatore che stimo tantissimo".

Come valuta Immobile?

"Averlo è tanta roba. Difficile collocarlo in una classifica. Non sono stato soddisfatto dalla sua Scarpa d'Oro, perchè ha giocato più partite e segnato più gol su rigore. Serve un correttivo del coefficiente".