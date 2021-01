tmw radio Maida: "Roma-Dzeko, provato senza successo lo scambio con Mariano Diaz"

Per parlare del momento in casa Roma a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato il giornalista Roberto Maida: "Se la normalità si è ritrovata senza Dzeko, vuol dire che la società voglia insistere con il tecnico e che Dzeko, se riceverà offerte, possa andar via. Quello che è successo giovedì a Trigoria, con un ammutinamento guidato dal capitano, non credo possa essere una base di una trattativa. La mancanza di Dzeko contro lo Spezia è un segnale che ha dato la società, con cui deve fare i conti il bosniaco. Il futuro? Se cedono Dzeko, servirà un suo sostituto. Non credo allo scambio con Eriksen, che guadagna come il bosniaco. E la Roma ha bisogno di abbassare il monte ingaggi. Non credo sia possibile trovare una soluzione all'altezza di Dzeko, che non accetterebbe una squadra di secondo piano. Finora l'unica offerta è del West Ham, che il bosniaco non accetta. La Roma ha provato a fare lo scambio con Mariano Diaz del Real, ma il giocatore non vuole lasciare Madrid. Di sicuro c'è che se rimane Fonseca, non vedo come possa trovare spazio Dzeko. Se la situazione non precipita, la società vuole andare avanti con il portoghese".