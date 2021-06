tmw radio Novellino: "Torino, contento per Juric. Roma, Belotti perfetto per Mourinho"

A dire la sua sui temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il tecnico Walter Novellino.

Torino, che ne pensa della scelta di Juric?

"E' la figura giusta, importante. Nicola però ha lavorato benissimo, ha salvato il Toro con grandi difficoltà. Credo che Juric sia l'uomo adatto, è uno tosto caratterialmente, che fa giocare bene le sue squadre. Credo che Cairo abbia scelto bene. Fa crescere bene i suoi giovani, cosa che ti fa risanare anche i bilanci".

Belotti lascerà il Torino? Che deve fare?

"E' un momento importante per lui, per me doveva andare via quando aveva una valutazione alta. Cairo ha fatto di tutto per tenerlo comunque. Non è stato supportato dalla squadra, e quest'anno ha fatto fatica. Credo che si riprenderà, ha le caratteristiche del bomber. Con un nuovo allenatore credo possa far meglio. Ha fatto fatica perché non riesce a fare l'attaccante d'area, invece si è proposto tanto dietro e poi lì davanti poche palle gli sono arrivate".

Belotti e Icardi, chi sceglierebbe per la sua squadra?

"Tutta la vita Belotti. Icardi è un giocatore importante, bravo, ma è in un periodo complicato".

Crede che Belotti sia adatto alla Roma di Mourinho?

"Sì, è abituato al 4-2-3-1 e Belotti è l'ideale. Credo piacerebbe molto a Mourinho".

Mourinho e Sarri: chi può incidere di più?

"Credo Mourinho, a Sarri ci vorrà un po' di tempo. Mourinho è quello più vicino ad avere la squadra adatta, ma Sarri ci mette poco a fare quello che desidera. Tatticamente sono entrambi bravi e che sapranno imporre il proprio gioco".

Il Napoli ha una grande rosa. Spalletti può valorizzarla? Dove può arrivare?

"I giocatori ci sono, quest'anno il Napoli negli ultimi mesi ha giocato benissimo, prima tanti infortuni. ha dei giocatori che possono fare la differenza e Spalletti ha sempre giocato con questo sistema di gioco. Cambierà qualcosa ma la squadra sarà favorita da questo cambio".