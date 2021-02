tmw radio Onofri: "Italiane favorite in EL. Parma, il rischio retrocessione c'è"

L'ex calciatore Claudio Onofri a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Europa League e campionato. Ecco le sue parole:

Milan, l'Europa League prima del derby:

"Chiaro che dal punto di vista delle energie devi spendere molto per andare avanti ma poi c'è il derby e altre sfide importanti in campionato. Il Milan, comunque vada il finale di campionato, ha fatto cose straordinarie. La rosa è al di sotto di Juve e Inter, quindi il merito va a tutti per questi risultati. Ma per la storia del Milan non va sottovalutato l'impegno europeo, soprattutto se poi le cose in campionato non andassero bene".

Cosa succede alle italiane in Europa League, che non vincono più?

"Il Napoli ha nei 13-14 una forza di poco al di sotto di Inter e Juventus, ma ci sono problemi anche a livello societario. E anche Gattuso deve pensare a migliorare lui stesso e la squadra. Ho visto la ricerca di un calcio propositivo, ma si sciolgono durante alcune partite e pagano dazio".

Vede le italiane di EL favorite in questo turno?

"Sì, ma ci sono dei fattori imprevedibili, come sempre. Serve attenzione mentale ed essere preparati fisicamente. Le avversarie sono di valore, possono metterti in difficoltà e sorprenderti, ma si parte da favoriti".

Parma, Torino: ci sono tante squadre importanti in lotta per non retrocedere:

"Credo che in un paio di turni Crotone e Parma potrebbero avere un verdetto definitivo. Ma la bagarre rimarrebbe per le altre".