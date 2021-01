tmw radio Padovan: "Inter più forte ma il Milan deve crederci, anche all'Europa League"

A parlare delle milanesi a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Giancarlo Padovan: "La squadra più forte è l'Inter, ma il MIlan è meritatamente avanti. E' cambiato il Milan con l'arrivo di Ibrahimovic. Sicuramente un'incidenza deve averla avuta sia nell'aiutare Pioli a far crescere la squadra, sia nel mettere se stesso al servizio dei compagni. Ora è una squadra affidabilissima, tanto che è in testa contro ogni previsione. L'Inter è però ha più soluzioni e un allenatore che ha grande fame. Il Milan può arrivare fino in fondo, anche in Europa League".