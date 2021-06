tmw radio Perinetti: "Mercato al ribasso. Juve, Dybala e Ronaldo rimarranno"

Il direttore sportivo Giorgio Perinetti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di calciomercato.

Quanti grandi colpi negli anni Ottanta e Novanta:

"Per come lo aveva impostato l'Italia, era all'apice. I grandi calciatori venivano tutti qui, è stato un momento straordinario. Ci stiamo riprendendo e speriamo di tornare presto a quei fasti".

Ci ricorda un aneddoto dell'arrivo di Dybala al Palermo. E rimarrà alla Juventus?

"Oggi le trattative vanno a rilento, visto Europei e Copa America. Io credo che si troverà un accordo, Allegri ha un grande potere ora alla Juventus e credo sia favorevole al rinnovo. La trattativa per portarlo in Italia fu molto complessa, mi ricordo che a un certo punto era proprio scomparso. Vedemmo delle cassette in cui sembrava piccolino e poi ci fu uno 'sviluppo' rapido".

Come finirà con Ronaldo?

"Non è soltanto un calciatore ma un'azienda che si muove. Penso che possa rimanere alla Juventus".

E Belotti?

"Il mercato è in ritardo. Credo che se deve cambiare, è il momento giusto. Forse ha bisogno di stimoli diversi. Alla Roma? Un attaccante lo cerca, vedremo se sarà lui".

Che mercato dobbiamo aspettarci?

"La pandemia ha segnato il calcio in maniera profonda. Così il mercato non si muove. magari un colpo può fare un effetto domino, ma si va verso un mercato al ribasso. C'è la speranza della ripresa, ma ci sono troppe varianti che non danno garanzie":

Milan, giusta la scelta di porre dei paletti nei rinnovi?

"Chiaro che si perdono dei giocatori a parametro zero, ha fatto rinunce importanti ma è un importante atto di coraggio. Forse dobbiamo tutti renderci conto che dobbiamo darci una regolata. Le necessità economiche ora sono prioritarie".

Tanti cambi di allenatore, quale matrimonio la incuriosisce di più?

"Mi incuriosiva Gattuso alla Fiorentina, e invece...Il risultato è sempre sovrano e questo spiega tutti questi cambi. C'è stato un effetto clamoroso, c'è un grande ricambio e interesse. Di solito la continuità porta dei vantaggi, di sicuro vedremo un campionato interessante. Italiano? Ha fatto ottime cose, si è messo in evidenza poi con lo Spezia, anche lui è interessante".